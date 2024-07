Festa della Bruna 2024: dieci i feriti che hanno fatto ricorso alle cure del Pronto Soccorso

È stato ricoverato in osservazione presso l’ospedale “Madonna delle Grazie” il giovane ventenne che, nella notte scorsa a Matera, si è lanciato da un’altezza considerevole – da un palo adornato di luminarie – verso il carro della Madonna della Bruna, la Patrona della città, mentre quest’ultimo si avvicinava in piazza per il consueto “assalto”.

Nel suo ardimento, il giovane ha mancato il carro, precipitando pesantemente a terra e riportando lesioni al piede e un trauma al volto, come riferito dall’Azienda Sanitaria di Matera.