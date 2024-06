Ufficiale: la Rinascita Lagonegro ha consegnato formalmente la domanda di iscrizione al campionato di serie A3

La Rinascita Volley Lagonegro annuncia di aver regolarmente presentato entro i termini previsti dal regolamento i moduli di iscrizione al campionato di serie A3 Credem Banca 2024/2025 (la data limite era fissata al 24 giugno). La documentazione è stata consegnata alla Commissione Ammissione Campionati che chiuderà il verbale definitivo entro mercoledì 3 luglio. Il materiale sarà poi consegnato alla Federazione e al Consiglio di Amministrazione della Lega Pallavolo, con l’elenco ufficiale delle formazioni partecipanti.

Il presidente Nicola Carlomagno e tutto il comparto societario confermano gli impegni e gli sforzi anche e soprattutto economici per proseguire l’avventura nella massima serie nazionale, che perdura dalla stagione 2016/17. Il passaggio burocratico dell’iscrizione al campionato, dunque, riveste un’importanza di non poco conto.

Di seguito, nel dettaglio, l’elenco delle squadre che hanno presentato domanda per la serie A3 e da cui usciranno le prossime avversarie della Rinascita:

Pallavolo La Bollente Acqui Terme (AL)

Pallavolo Belluno

Diavoli Rosa Brugherio (MB)

CUS Cagliari

Spike Devils Campobasso (neopromossa)

New Mater Castellana Grotte (BA)

New Volley Gioia del Colle (BA) (richiesta acquisizione titolo da Pallavolo Franco Tigano Palmi)

Pallavolo Azzurra Alessano (LE)

Gabbiano Top Team Volley Mantova

Volley Modica (RG)

Team Volley Napoli

Impavida Pallavolo Ortona (CH)

Plus Volleyball Sabaudia (LT)

Volley Team Club San Donà di Piave (VE)

Pallavolo San Giustino (PG)

Sarroch Polisportiva (CA)

Volley Savigliano (CN)

Folgore Massa Lubrense (NA)

(sono escluse per il momento dal conteggio le altre neopromosse, Volley Reggio Calabria e Accademia Volley Ancona che, come previsto dal regolamento, avranno tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 28 giugno per presentare tutta la documentazione, in quanto vincitrici della terza ed ultima fase dei Play Off di Serie B).