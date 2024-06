Apple Music presenta Apple Music Nashville Sessions: cover di Beyoncé in occasione del Black Music Month

Apple Music conclude il Black Music Month con la pubblicazione di una speciale raccolta Apple Music Nashville Sessions: cover di Beyoncé, una playlist di cover country del catalogo di Beyoncé registrate dal vivo da artisti neri emergenti.

Per celebrare l’icona mondiale che ha ridefinito il genere con COWBOY CARTER e il suo profondo impatto sulla musica, la raccolta mette in luce gli artisti country sostenuti da Apple Music nel corso degli anni.

Tra questi, Tiera Kennedy, BRELAND e Joy Oladokun, che hanno condotto i loro programmi radiofonici su Apple Music Country. Inoltre, Madeline Edwards ha ricreato More di P!nk attraverso l’iniziativa Lost & Found di Apple Music e altre Apple Music Nashville Sessions hanno presentato artisti come Edwards, BRELAND e Tanner Adell.

Tutte le cover sono disponibili in audio spaziale esclusivamente su Apple Music e comprendono Sandcastles di BRELAND, Irreplaceable di Brittney Spencer, II MOST WANTED di Joy Oladokun, Halo di Madeline Edwards, Drunk In Love di Tanner Adell e 1+1 di Tiera Kennedy.

Sandcastles di BRELAND

Unico nel suo genere sulla scena country, BRELAND sta ridisegnando il futuro del settore con la sua impavida originalità e i suoi suoni visionari, guadagnandosi grandi consensi per la fusione di elementi di country, hip-hop, R&B, gospel e pop.

Impegnato nella missione di ridefinire le possibilità del country e di unire i fan di tutte le estrazioni sociali, l’artista originario del New Jersey, che ha dato il suo tocco personale a Sandcastles, dice: “Penso che le persone dovrebbero essere in grado di esprimersi come vogliono”.

Irreplaceable di Brittney Spencer

Originaria di Baltimora, Brittney Spencer – che ha pubblicato il suo album di debutto My Stupid Life all’inizio di quest’anno – è nota per il suo spirito libero e per la sua capacità di plasmare la vita e la verità in una selvaggia immaginazione nelle sue canzoni. Spencer, che canta Irreplaceable e racconta ad Apple Music: “Quando ho sentito per la prima volta che Beyoncé stava facendo un album country, mi sono sentita… pronta”.

II MOST WANTED di Joy Oladokun

Figlia di prima generazione di immigrati nigeriani e orgogliosa donna nera queer, Joy Oladokun vanta risultati straordinari: dall’aver conquistato il pubblico nella sua tournée sold-out e in televisione fino a ritrovarsi con una chitarra in mano sul prato della Casa Bianca per celebrare l’uguaglianza. Prendendo spunto dal brano II MOST WANTED contenuto in COWBOY CARTER, pensa che l’album abbia amplificato un’idea che lei e i suoi colleghi, e i loro fan, conoscono da tempo: “Il pubblico della musica country è più grande di quanto pensassimo”, spiega, “e non ha l’aspetto che pensavamo”.

Halo di Madeline Edwards

Nata in California e cresciuta in Texas, Madeline Edwards si è guadagnata le lodi di molti – tra cui Ward Guenther di Apple Music Country, che l’ha eletta Riser of the Month nell’agosto del 2022 – per aver superato i confini musicali incorporando le sue influenze jazz, soul, gospel e country nel suo sound unico. “Ho la possibilità di aggiungermi al panorama delle belle storie americane che rappresentano il Sud”, dichiara la Edwards, che contribuisce con una versione di Halo.

Drunk In Love di Tanner Adell

Cresciuta tra la costa di Manhattan Beach, in California, e il fascino rustico di Star Valley, nel Wyoming, Tanner Adell ha vissuto un’infanzia da spirito libero in campagna, con tanto di stivali da cowboy e rodei. Intrecciando i racconti della sua educazione con la sua narrazione musicale, il suo lirismo mantiene le radici nel country, pur infondendo una miscela coinvolgente di voci pop e ritmi hip-hop. “Per me la musica country significa famiglia, e la musica country ti permette di raccontare la tua storia”, racconta la cantante di Buckle Bunny ad Apple Music.

1+1 di Tiera Kennedy

Cantautrice in ascesa e conduttrice del Tiera Show su Apple Music Country, Tiera Kennedy sta infondendo alla musica country una ventata di vitalità. Il suono unico della cantante originaria dell’Alabama – un country sincero e basato sulla narrazione, con l’influenza dell’R&B con cui è cresciuta – deriva in parti uguali dalle sue radici e dalla sua formazione. Mentre prepara il suo prossimo album di debutto, Kennedy racconta ad Apple Music: “Beyoncé ha aperto una porta che sarà molto difficile da chiudere”.

Le Apple Music Nashville Sessions offrono agli artisti l’opportunità di eseguire una selezione dei brani preferiti del loro catalogo, oltre a una cover a loro scelta, registrata con un incredibile e immersivo audio spaziale.