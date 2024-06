Basilicata : Aggiornamento seduta consiliare, conferenza stampa dei consiglieri di centrosinistra 26 Giugno ore 10:00

Domani la conferenza stampa presso il Palazzo della Giunta regionale

E’ convocata per domani, mercoledì 26 giugno 2024, alle ore 10.00, presso la sala stampa – Postiglione nel palazzo della Giunta regionale in via Anzio n.4, a Potenza, una conferenza stampa dei Consiglieri regionali di Centrosinistra sull’ “illegittimo aggiornamento della seduta del Consiglio regionale previsto per mercoledì 26 giugno”.

Ne danno notizia gli stessi Consiglieri regionali di minoranza in Consiglio regionale.