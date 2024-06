Senise, chiuso il 118 per mancanza personale. Un paese di 7000 abitanti senza il pronto intervento

I cittadini di Senise, comune di circa 7.000 abitanti in provincia di Basilicata, si ritrovano a fare i conti con una situazione drammatica: la postazione locale del 118 è stata chiusa a causa della mancanza di personale sanitario.

La chiusura del servizio, disposta dall’Azienda Sanitaria Locale (ASL), ha provocato forte preoccupazione e rabbia tra la popolazione. “È inaccettabile che un paese come il nostro rimanga senza un servizio di emergenza sanitaria”, tuona un residente. “Cosa succederà se qualcuno avrà bisogno di un soccorso immediato?”.

La chiusura del 118 a Senise rappresenta l’ennesimo episodio di una crisi che attanaglia il sistema sanitario italiano e lucano da anni. Mancanza di personale, carenza di risorse e tagli alla spesa pubblica hanno messo a dura prova la capacità del sistema di rispondere alle esigenze dei cittadini.

I cittadini di Senise, non rassegnandosi a questa situazione, chiedono a gran voce una soluzione immediata. “Non possiamo essere lasciati soli in questo modo”, afferma un altro residente. “Serve un intervento concreto da parte delle istituzioni per garantire il nostro diritto alla salute”.

La vicenda di Senise riaccende i riflettori su una problematica di portata nazionale. È necessario che le autorità competenti prendano provvedimenti urgenti per investire nel sistema sanitario, aumentare il personale e garantire un servizio di emergenza adeguato a tutti i cittadini. La salute è un diritto fondamentale che non può essere messo in discussione.

R.P