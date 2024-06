Ballottaggi:a Potenza Telesca in netto vantaggio su Fanelli

Vincenzo Telesca – candidato del centrosinistra – è già in netto vantaggio su Francesco Fanelli – candidato del centrodestra – nel ballottaggio per l’elezione del sindaco di Potenza.

Il dato si ricava sia da alcune sezioni elettorali sia dal comitato elettorale di Telesca, che al primo turno era stato il secondo fra i più votati con il 32,4 per cento, alle spalle proprio di Fanelli, che si era fermato al 40,6 per cento.

Nel comitato di Telesca c’è grande entusiasmo per i primi dati e quindi per la netta sensazione della vittoria.

ANSA