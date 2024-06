La Fondazione FareFuturo è al fianco dei cittadini per costruire un futuro migliore per la Basilicata

In Basilicata il centro destra votato dai lucani è chiamato a governare in un momento in cui è necessario aprirsi di più alla società che cambia per riformare la politica infettata dalle sinistre sempre in cerca di una identità che non trovano, se non quella di opporsi alle riforme costituzionali che la maggioranza propone al Parlamento per migliorare la vita degli italiani.

Assistiamo pertanto a uno scenario stravolto da cambiamenti di volta gabbana e trasformisti, che pur di rimanere a galla, fondono movimenti che poi si frantumano pur di salvare le loro poltrone.

Tutto questo si ripercuote anche in Basilicata soprattutto nelle nostre aree interne carenti da ogni tipo di infrastrutture, che sono penalizzate da questa politica, coinvolte ed escluse dallo sviluppo.

Non occorre essere profeti per capire che solo mantenendo il nostro territorio in una sacca emarginata, i politici quelli che non meritano nemmeno di esistere e fare politica, possono avere il controllo sociale per recuperare tutti quei voti che gli servono nella logica della vecchia politica del tanto peggio tanto meglio, fatta di cortesie che poi si devono restituire.

La fondazione FareFuturo si è messa da tempo al servizio della popolazione lucana, soprattutto a sostegno dei giovani con l’intento di coinvolgere le intelligenze migliori, che pure esistono, per sviluppare idee e dare più voce a tutti coloro i quali vogliono lottare per riportare la gente alla politica e contrapporsi al pessimismo della ragione, rafforzando il concetto che con la volontà e il persistere nell’impegno politico, è possibile anche cambiare questo sistema politico ingiusto.

Una terra la nostra, piena di potenzialità e risorse petrolio e acqua, ma nella quale si è alzato la soglia di povertà. La fondazione fa’ affidamento a questo governo che si è formato grazie al voto dei Lucani e che presto entrerà nel pieno delle sue funzioni, per chiedere risposte immediate per snellire la burocrazia e renderla più efficiente.

Non basta quindi scoprire le potenzialità del territorio ma bisogna anche affrontare l’emergenza sociale anche di chi soffre la fame ed intervenire subito prima che sia troppo tardi, a porre rimedio a questo spopolamento già in atto che è senza ritorno per recuperare la forza lavoro e fermare questa emorragia verso l’esterno che è diventata inarrestabile.

Oggi più che mai è diventato urgente e prioritario migliorare lo stato di queste comunità da tempo colpite da una profonda crisi produttiva occupazionale, perché chi ha costruito una prospettiva per il proprio futuro, deve avere il diritto di trovare lavoro anche nella sua terra.

La Fondazione FareFutura di Senise non si ferma e punta alla formazione di una classe dirigente politica con l’obiettivo di fare riacquistare alla gente fiducia e credibilità di fronte alle grandi scelte che ci attendono, per una visione più ampia dei problemi del nostro vissuto quotidiano.

Coordinamento Fondazione Fare Futuro. Prof.Giovanni Lonetti