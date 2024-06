Sud Sound System, dal 1 luglio l’album Intelligenza Naturale

Sud Sound System, la band salentina pioniera del raggamuffin e del dancehall style, torna con un nuovo album Intelligenza Naturale, in uscita l’1 luglio, anticipato dal brano El Sonido de l’alma uscito il 4 giugno.

Ad accompagnare l’annuncio del disco la band comunica l’uscita del secondo estratto, TQP feat.

Guè, disponibile dal 21 giugno per Salento Sound System in distribuzione Believe.

Il singolo è una delle collaborazioni presenti nell’album, all’interno del quale troviamo anche Alborosie, Negramaro, Ensi, Puccia e Antonio Castrignanò.

Il progetto intende riflettere la visione della band sul rapporto tra natura e tecnologia, attraverso un paesaggio sonoro variegato e impreziosito dalla mescolanza di più generi e stili.

Intelligenza Naturale si distingue dai lavori precedenti, i testi e le musiche riflettono una maggior consapevolezza, una maturità nel concepire la musica mantenendo sempre viva l’originalità.

Fin dai loro esordi negli anni ’90 i Sud Sound System hanno rivoluzionato il panorama musicale italiano, portando il sound e l’energia della dancehall giamaicana nel cuore della cultura musicale italiana.

Con testi che spaziano dall’impegno sociale alla celebrazione della vita, i Sud Sound System hanno dato vita a un genere unico che ha ispirato molti artisti.

Durante l’estate la band è impegnata live in tutta la penisola.

ANSA