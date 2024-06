ULTRASTORIE: il vodcast di Fanpage.it sugli eventi che hanno stravolto la società

Le ultrastorie sono quelle che da qualche parte, nel mondo, hanno segnato un prima e un dopo all’interno delle società. Dalla tragedia di Vermicino all’attentato di Tokyo, sono le storie degli eventi che ogni giorno continuano a parlarci: e noi neanche ce ne accorgiamo.

Milano, 12 giugno 2024. Perché nella metropolitana di Tokyo non esistono cestini dei rifiuti? Quando e perché è nata la Protezione Civile? Com’è cambiato il modo in cui abbiamo accesso ai farmaci?

Sono alcune delle domande a cui risponde “ULTRASTORIE”, il nuovo vodcast di Fanpage.it disponibile su tutte le piattaforme audio dal 13 giugno e dedicato alle storie che in tutto il mondo hanno segnato uno spartiacque, cambiando per sempre il modo di pensare, agire o percepire la realtà.

Le parole, il volto e la voce narrante sono di Olimpia Peroni, creator di Fanpage.it: “Fin da bambina i miei genitori mi hanno insegnato il valore e l’importanza del raccontare: lo facciamo da millenni, è una di quelle cose che ci rende umani. Con le storie possiamo travalicare lo spazio e il tempo: tutto è una storia che può essere raccontata”

“ULTRASTORIE” vuole coinvolgere l’ascoltatore tanto con uno storytelling immersivo quanto con suoni e musiche evocative. Ma sempre con uno stile minimale, che ponga l’accento sulla storia e sulle parole.

Ogni giovedì Olimpia ci racconterà un’ultrastoria, un evento che da qualche parte nel mondo ha cambiato tutto. Un vodcast, quello di Fanpage.it, che ci aiuta anche a comprendere quanto delle abitudini o dei comportamenti di un Paese siano conseguenza di eventi che, nel passato, hanno avuto un impatto violento sulle società.

Il primo dei dieci episodi sarà incentrato sulla tragedia di Vermicino del 1981 e uscirà il 13 giugno, giorno della morte del piccolo Alfredino Rampi, ripercorrendo quei giorni drammatici in seguito ai quali nacque la Protezione Civile.

Per tutta l’estate, Olimpia ci condurrà in un viaggio in ogni parte del mondo, dall’Italia al Giappone, dal Bangladesh agli Stati Uniti, raccontandoci storie che, come quella di Vermicino, hanno lasciato un segno indelebile sulle nostre società.