DIPLOMÁTICO RUM | L’ESTATE È LA STAGIONE DEL DAIQUIRI

L’estate è finalmente alle porte, con le sue calde serate da passare all’aperto in compagnia degli amici e di un intramontabile drink che rende l’atmosfera ancora più speciale: il Daiquiri. Il cocktail preferito da Ernest Hemingway incarna perfettamente l’essenza della bella stagione, offrendo una combinazione di freschezza e raffinatezza che incanta anche i palati più esigenti.

Diplomático Rum, brand Venezuelano pluripremiato per i suoi rum premium, propone per l’estate 2024 un twist sul classico Daiquiri che promette di renderlo ancora più unico grazie a Planas (la sua referenza più fresca) e ad alcuni ingredienti speciali.

Diplomático Planas è un elegante rum bianco invecchiato con un gusto sorprendentemente fresco e morbido.

Perfetto per elevare tutti i cocktail classici a base di rum, il suo profilo aromatico unico conferisce al Daiquiri una profondità eccezionale.

Le note delicate di cocco e caffè del rum si amalgamano con il succo di lime fresco e lo zucchero di canna, creando un equilibrio perfetto tra dolcezza e acidità. Ogni sorso di questo cocktail racconta una storia di tradizione e artigianalità, trasportando chi lo gusta in un viaggio sensoriale verso le piantagioni di canna da zucchero del Venezuela.

Per rendere il Daiquiri più originale, Diplomático propone una variante creata da Javier García Vicuña, Global Advocacy Manager Diplomático: una rivisitazione della ricetta classica che esalta le note di cocco del Planas, miscelandolo con succo di pera vellutato. Una proposta rinfrescante, equilibrata e aromatica resa perfetta dall’armonia tra il cocco e la pera, che delizia il palato.

Il Daiquiri non è solo un cocktail, è l’estate in un bicchiere, capace di trasformare una semplice serata in un ricordo indelebile.

Assaporarlo con il rum Diplomático Planas in estate significa concedersi una pausa dal ritmo frenetico della vita quotidiana: un attimo di evasione, un’occasione per lasciarsi avvolgere dai sapori esotici e dalla leggerezza dell’estate.

LE RICETTE

DAIQUIRI

50 ml di Diplomático Rum Planas

20 ml di succo di Lime

15 ml di sciroppo di zucchero

Preparazione:

Versare tutti gli ingredienti nello shaker e riempire con il ghiaccio.

Shakerare gli ingredienti e poi versarli filtrando in modo che ghiaccio ed eventuali residui solidi non finiscano nel bicchiere.

Versare in una coppa e guarnire con uno spicchio di lime.

GREEN VELVET DAIQUIRI – Javier García Vicuña

40 ml di Diplomático Planas

15 ml di succo di Lime

30ml acqua di cocco

10ml sciroppo di cocco

25ml succo di pera

Foglie di basilico

Preparazione: