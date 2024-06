Elezioni Europee: Cupparo (Fi), Tajani ci mette la faccia per dare più peso in Europa alla Basilicata e al Mezzogiorno

“La Basilicata e il Mezzogiorno con Forza Italia avranno più peso in Europa”. Lo sostiene il consigliere regionale di Fi Francesco Cupparo sottolineando che “con questa missione da svolgere il segretario nazionale e vice Premier Antonio Tajani ha voluto metterci la faccia ed è il capolista nella Circoscrizione Meridionale.

Ho ancora ben impresse nella memoria le immagini del bagno di folla che Francavilla e l’area sud ha tributato a Tajani, nostro concittadino, in occasione della manifestazione per le elezioni regionali, come l’affetto e il calore che gli è stato riservato.

Per questo sono certo che alle europee gli elettori di Francavilla e dell’intera regione confermeranno, questa volta direttamente con il voto, il loro sostegno a Tajani.

Siamo una forza rassicurante al centro dell’Europa, siamo forti delle nostre radici e guardiamo al futuro con grande determinazione; dobbiamo tornare ad essere centrali nella politica europea – aggiunge Cupparo – come lo siamo in quella italiana e torneremo presto ad esserlo attivamente in quella regionale perchè c’è bisogno della nostra presenza, della nostra forza, quella di un grande movimento che può determinare lo sviluppo della Basilicata, del Sud e del Paese.

Noi siamo il Partito Popolare Europeo, il Ppe è destinato a vincere le elezioni europee, il voto a Forza Italia è il voto più utile che si possa dare per far contare di più l’Italia in Europa perchè il Ppe esprimerà sia il nome del presidente del parlamento, sia quella della commissione. Senza il Ppe non c’è stabilità nelle istituzioni.

La politica europeista di Fi – continua Cupparo – è una garanzia per le nostre famiglie, gli agricoltori, gli artigiani, i titolari delle piccole imprese.

Va bene tenere i conti pubblici in ordine ma bisogna favorire la crescita economica e la crescita economica si favorisce abbattendo la burocrazia, facendo meno leggi possibili, si fa buona politica economica e chiediamo ancora una volta alla Bce di abbassare il costo del denaro, l’accesso al credito è uno strumento fondamentale per favorire la nostra economica.

L’economia cresce se si dà fiducia ai nostri investitori, specie a quanti dall’estero sono attratti dalle agevolazioni della Zes unica a venire in Basilicata e al Sud. Noi abbiamo il dovere di dare certezza e fiducia a chi vuole investire da noi, e soltanto la nostro forza politica è in grado di farlo”.