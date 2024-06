Furto nella notte tra venerdì e sabato in un phone center di viale Marconi a Potenza

Si ritiene che un uomo abbia sfondato la finestra con una pietra o un altro oggetto contundente prima di rubare uno smartphone, in particolare un iPhone.

Sull’accaduto sta indagando la polizia che ieri mattina ha effettuato tutti i controlli e gli accertamenti del caso.

Gli investigatori sono già sulle tracce del colpevole con l’obiettivo di identificarlo al più presto e recuperare la refurtiva.

La polizia sta esaminando anche eventuali filmati registrati dalle telecamere a circuito chiuso della zona per raccogliere prove utili alle indagini sulla piccola criminalità avvenuta in piena notte, quando le strade del capoluogo regionale erano praticamente deserte.

Queste riprese potrebbero essere utilizzate per ricostruire non solo l’esatta dinamica del furto ma anche la via di fuga utilizzata dal ladro.