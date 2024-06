Ocean Viking, una trentina di migranti in Basilicata

Sono destinati anche alla Basilicata circa 30 tra i migranti sbarcati ad Ancona a bordo della nave umanitaria Ocean Viking di Sos Mediterranee.

Le operazioni di sbarco sono state completate dopo meno di due ore dall’approdo alla banchina 19: i naufraghi, tra i quali non si è registrata alcuna criticità di tipo sanitario, sono in tutto 67.

Sono stati trasferiti in pullman all’impianto sportivo Paolinelli di Ancona, in zona Baraccola, per le procedure di identificazione che seguiranno i primi accertamenti sanitari già avvenuti.

I migranti arrivati con l’imbarcazione della Ong provengono da nove nazioni diverse (Siria, Bangladesh, Egitto, Pakistan, Palestina, Guinea Conarky, Sud Sudan, Etiopia ed Eritrea) con netta prevalenza di siriani (circa 40): ci sono tre minori non accompagnati che verranno presi in carico dai servizi sociali del Comune di Ancona e accolti temporaneamente in strutture della citta; le altre 64 persone, tra cui quattro minori accompagnati, verranno invece trasferiti, in egual misura, in località delle regioni Basilicata ed Emilia Romagna.

Per il porto di Ancona si tratta del nono approdo di navi umanitarie con circa mille persone sbarcate.