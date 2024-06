Matteo Stigliani nominato Vice Commissario Udc provincia di Potenza

Matteo Stigliani, ex assessore comunale del comune di Genzano, aderisce all’UDC e viene nominato Vice Commissario per la provincia di Potenza.

Matteo Stigliani: “Oggi è per me un giorno di grande emozione e di profondo orgoglio. Essere nominato Vice Commissario provinciale dell’UDC è un onore che accolgo con gratitudine e senso di responsabilità.

Prima di tutto, desidero ringraziare il Segretario Regionale, Agatino Mancusi, e la Commissaria Provinciale, Carmela Iannella, per la nomina e, soprattutto, per il loro lavoro instancabile e la dedizione dimostrata nel guidare il partito in questi anni, il loro esempio sarà una guida preziosa per me.

Accetto questo incarico con la consapevolezza delle sfide che ci attendono e sono convinto che l’UDC possieda tutte le qualità per affrontare con successo le sfide future. Abbiamo idee, energia e, soprattutto, una visione chiara di ciò che vogliamo costruire.”

Carmela Iannella: “Dopo il processo di radicamento del partito sul territorio iniziato un anno fa e dopo il buon risultato raggiunto alle scorse elezioni regionali dove lo Scudocrociato ha raggiunto il 3,15% in Provincia di Potenza e il 2,54% a livello regionale, l’UDC, continua a crescere.

Con l’adesione di Matteo Stigliani si aggiunge un prezioso profilo politico e professionale all’UDC, un ottimo professionista con una storia politica democratica cristiana alle spalle.

Abbiamo voluto fortemente la nomina dello Stigliano a Vice Commissario Provinciale perché siamo certi, che possiede tutte le capacità per contribuire in maniera rilevante alla crescita del partito e alla divulgazione della tradizione democratico cristiana in Basilicata”.