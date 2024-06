Giuseppe “Peppone” Calabrese: Cavaliere della Repubblica

Giuseppe Calabrese, meglio conosciuto come Peppone, è un conduttore televisivo e imprenditore italiano riceverà il prestigioso titolo di Cavaliere della Repubblica. La cerimonia di conferimento si svolgerà domani il 2 giugno 2024 al Teatro Stabile di Potenza, città natale di Peppone.

Questo riconoscimento rappresenta un importante traguardo per Peppone, che da anni si dedica alla promozione del territorio lucano attraverso il suo lavoro. Come conduttore della trasmissione Linea Verde di Rai 1, ha fatto conoscere al pubblico italiano le bellezze paesaggistiche, le tradizioni culinarie e la cultura della Basilicata.

Oltre al suo impegno televisivo, Peppone è anche un imprenditore di successo. È proprietario di un ristorante a Potenza e di un agriturismo in Basilicata, dove propone piatti tipici lucani preparati con prodotti locali.

Peppone è un personaggio molto amato in Basilicata, dove è considerato un ambasciatore del territorio. La sua positività, la sua simpatia e la sua passione per la sua terra sono un esempio per tutti.

Alcuni dei suoi successi:

Nel 2021 è stato chiamato ad affiancare il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, durante la cerimonia di consegna degli Attestati d’onore di Alfiere della Repubblica.

Ha ricevuto il premio “Lucano dell’Anno” nel 2022.

Peppone Calabrese è un esempio di come si possa fare la differenza per il proprio territorio. Con il suo impegno e la sua passione, ha contribuito a far conoscere la Basilicata in tutta Italia e nel mondo.