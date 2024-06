Un uomo di 76 anni è stato arrestato a Lavello (Potenza) con l’accusa di aver appiccato un incendio doloso all’officina di un gommista “con finalità estorsiva”

L’uomo, secondo le indagini dei Carabinieri coordinate dalla Procura della Repubblica di Potenza, avrebbe agito per costringere il gommista a trasferirsi altrove, in modo da facilitare l’attività di prostituzione in due immobili di sua proprietà situati vicino all’officina. I due immobili sono stati sequestrati dal gip di Potenza.

La compagna dell’uomo, una donna di 46 anni, è stata disposta all’obbligo di dimora a Lavello con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

L’incendio dell’officina è avvenuto a Lavello, in provincia di Potenza. L’uomo arrestato è stato posto ai domiciliari. Le indagini sono ancora in corso per chiarire i fatti.