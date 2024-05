Baglioni canterà l’Inno il 2 giugno ai Fori con Mattarella

Sarà Claudio Baglioni, accompagnato dalla banda interforze della Difesa, a interpretare l’Inno nazionale eseguito in occasione delle celebrazioni della Festa della Repubblica, il 2 giugno ai Fori Imperiali.

Le celebrazioni saranno trasmesse in diretta televisiva su Rai 1 e su tutti i canali social della Difesa (www.difesa.it).

Alla cerimonia, che si svolgerà alla presenza del presidente della Repubblica, parteciperanno anche le più alte cariche dello Stato e delegazioni provenienti da tutto il mondo.

“Eseguire l’Inno nazionale, il prossimo 2 giugno, è un onore grandissimo – commenta Baglioni – e il dono di un dolce ricordo di me bambino e mio padre carabiniere che mi scuote all’alba per correre a vedere la parata militare.

E negli occhi del cuore, anche se non ne capivo ancora il significato, la visione di un mondo perfetto, di un futuro radioso e più largo di quel cielo assolato; l’idea di un intero Paese di gente perbene. Sarà anche un bel ritorno in via dei Fori Imperiali, questa volta al centro, dopo un concerto per la Fao nel 1996, il primo con il Colosseo come sfondo, e un altro, alla fine di un tour mondiale nel 2010, con alle spalle l’Altare della Patria.

Spero tanto, come neo Cavaliere di Gran Croce – grazie al conferimento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella – di mostrarmi degno e all’altezza di questo compito: essere l’interprete del Canto degli Italiani, il giorno della Festa della Repubblica”.

ANSA