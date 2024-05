Per il 6° anno dell’associazione l’iniziativa Viggiano Diabetes Day, domenica 19 maggio

A sei anni dalla sua fondazione, l’Associazione di Genitori e Giovani Diabetici della Basilicata ha deciso di celebrare il suo compleanno con un’iniziativa nel comune di Viggiano, denominata Viggiano Diabetes Day che si terrà il prossimo 19 maggio.

L’iniziativa, rivolta principalmente a tutte le famiglie associate ad AGGB Basilicata che hanno al loro interno un bambino/ragazzo con Diabete Tipo Uno, prevede momenti di sport per i più giovani presso il PalaVejanum e un itinerario turistico per adulti e genitori, occasione per riunirsi e scambiarsi idee e informazioni nel vero spirito associativo.

La giornata inizierà alle ore 9:00 presso il PalaVejanum con i saluti istituzionali: saranno presenti a dare il loro benvenuto il sindaco di Viggiano Amedeo Cicala, il Presidente del Consiglio della Regione Basilicata Carmine Cicala, la presidente AGGD Basilicata Angela Possidente e il Presidente dell’ASD Viggiano, Vincenzo Friguglietti, il quale coinvolgerà squadre di pallavolo e calcio locali, che saranno a disposizione, con attività sportive, dei ragazzi di tipo uno.

Proprio con l’obiettivo di diffondere i valori della condivisione e informazione sul diabete giovanile, ad accompagnarci e dare la sua testimonianza durante tutta la giornata anche la content creator “Diabetica.it”, Ilenia Pignatone, mamma di una bambina con Diabete T1, che potrà scambiare consigli e opinioni con le famiglie lucane.

L’evento si chiuderà con un pranzo conviviale per tutte le famiglie e a seguire è prevista l’Assemblea Straordinaria con il resoconto delle attività svolte negli ultimi sei anni e l’elezione del nuovo Presidente e del Consiglio direttivo di AGGD Basilicata.

L’evento è patrocinato da Regione Basilicata, Comune di Viggiano, ASD Viggiano, TepCar, AGD Italia, Diabete Italia Onlus.