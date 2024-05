La fabbrica del tempo – Giovedì 9 maggio il debutto dello spettacolo della compagnia La Luna

Osservare il mondo con sguardo innocente ma curioso, capace di scrutare la realtà oltre il confine dell’infanzia.

È questa la scelta stilistica e drammaturgica de La fabbrica del tempo, lo spettacolo co-prodotto dalla compagnia La Luna nel Letto di Ruvo di Puglia e da Principio Attivo Teatro, con la regia di Michelangelo Campanale, che debutterà giovedì 9 maggio alle ore 18.00 nel Teatro Munari di Milano nell’ambito di Segnali – Festival di teatro per le nuove generazioni.

Lo spettacolo, della durata di 50 minuti, indaga l’immaginazione dai bambini in relazione al mondo dei più grandi: che cosa pensano i bambini guardando andare e tornare gli adulti dal lavoro ogni giorno?

Forse si chiedono che cosa facciano lì, perché ci vanno sempre di corsa, ma soprattutto: perché continuano ad andarci se spesso sembrano tristi? Essere grandi non significa essere liberi di scegliere? Ma nella vita, si ha tempo per scegliere?

L’incontro fra le due compagnie, Principio Attivo e La luna nel letto, entrambe attente all’utilizzo del linguaggio del corpo in scena, conduce lo spettatore in un immaginario libero da risposte certe a domande difficili, in cui due clown configgono tra loro come nella vita configgono la dimensione umana e quella materiale, il desiderio e il dovere, il tempo interno e quello esterno che procede inesorabile.

Il gruppo artistico si ispira al linguaggio utilizzato nel cinema muto di Flitz Lang, Buster Keaton e Charlie Chaplin per comunicare anche ai più piccoli un tema così complesso. La ricerca della felicità si fa strada, attraverso la risata e la poesia.

La compagnia La Luna nel Letto è una compagnia di produzione, riconosciuta dal Ministero della Cultura, negli ambiti del teatro ragazzi e della prosa; gestisce il Teatro Comunale di Ruvo di Puglia – sede di uno dei poli del “Centro di Residenza Pugliese” – con attività multidisciplinari che intrecciano creazione, programmazione e formazione.

Michelangelo Campanale è il regista della compagnia: artigiano, light-designer, tecnico di scena e della fotografia, scenografo, formatore e insegnante, è anche direttore artistico del Teatro.

Principio Attivo Teatro è un collettivo artistico professionale che si muove in diversi ambiti delle arti sceniche per la creazione di spettacoli ed eventi legati alla nuova drammaturgia e in generale alla scrittura originale di spettacoli rivolti sia ai più piccoli che al pubblico di adulti.

La compagnia, da diversi anni, realizza diversi progetti e festival, tra i quali Kids, Festival Internazionale del teatro e delle arti per le nuove generazioni, che da ormai dieci anni viene realizzato a Lecce.

Non mancano collaborazioni con scuole, comuni ed associazioni nella realizzazione di progetti specifici pensati per i diversi contesti.