Associazione Rinascita Meridionale per le Donne Vittime di Violenza : intimidazioni ad avvocato e danneggiamento auto

Ancora un caso di maltrattamenti nell’area del metapontino.

Questa volta a cadere in trappola è un noto Avvocato, conosciuto per le sue tante battaglie a tutela delle Donne e dei minori. Il legale è stato vittima di violenza e danneggiamenti alla Sua auto.

I fatti risalgono ad alcuni mesi fa, quando con il coraggio e la determinazione l’avvocato, denuncia l’ex compagno per i vari maltrattamenti subiti.

La forza che ha trasmesso ai suoi assistiti, l’incitamento a denunciare e ad avere fiducia nella giustizia, non hanno sortito però lo stesso effetto nel suo caso.

Di poche ore fa, l’ennesimo episodio: quattro ruote della sua autovettura parcheggiata davanti al suo studio,tranciate dopo averle sostituite appena da qualche giorno.

L’ ennesimo episodio grave dei tanti atti intimidatori ed il vile tentativo di mettere a tacere l’accaduto. Ascoltata la vittima, nonostante la paura che ormai l’attanaglia in questi mesi, afferma con coraggio che non si arrenderà e che farà valere in ogni sede competente i suoi diritti.

«Devo difendere me, -ha dichiarato- la mia famiglia, la professione e le tante donne che, con il mio supporto, hanno denunciato ed affrontato queste battaglie con forza e determinazione.

Chi commette reati -ha concluso l’avvocato- deve essere assicurato alla giustizia». Dunque una vicenda incresciosa, che si spera possa arrivare al più presto ad un esito positivo