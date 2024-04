Senise Fa Storia: Angelo Chiorazzo Eletto Consigliere Regionale con un Record di Preferenze

Le elezioni regionali del 2024 hanno segnato un momento storico per Senise e per l’intera Basilicata, con l’emergere di una nuova figura politica di spicco: Angelo Chiorazzo.

Per la prima volta nella storia della città, Senise ha espresso un consigliere regionale, e lo ha fatto in maniera straordinaria, conferendo a Chiorazzo un record di 1658 preferenze, rendendolo così il consigliere più eletto della Regione con 7284 preferenze.

Le elezioni hanno visto un significativo coinvolgimento della comunità locale, con un totale di 1658 preferenze espresse direttamente per Chiorazzo, mentre il partito Basilicata Casa Comune ha raccolto un notevole consenso, ottenendo il 12% delle preferenze complessive, a Senise 1827 preferenze.

Questi risultati non solo testimoniano l’importanza crescente di Senise nel panorama politico regionale, ma riflettono anche il desiderio dei cittadini di essere rappresentati da figure che incarnino i valori e le aspirazioni della comunità locale.

La vittoria di Angelo Chiorazzo è stata salutata con entusiasmo dai residenti di Senise, che hanno riconosciuto nel suo impegno e nella sua dedizione la promessa di un futuro migliore per la città e per l’intera regione.

La sua elezione segna un punto di svolta nella politica locale, offrendo una nuova prospettiva e un nuovo slancio per affrontare le sfide e cogliere le opportunità che si presentano alla Basilicata.

Il successo di Chiorazzo e del Basilicata Casa Comune indica anche una crescente richiesta di cambiamento e una volontà di vedere rappresentati i valori della partecipazione civica, della trasparenza e della responsabilità politica.

In un contesto nazionale e internazionale caratterizzato da incertezze e cambiamenti rapidi, l’emergere di figure come Angelo Chiorazzo e il sostegno significativo ottenuto da partiti come il Basilicata Casa Comune rappresentano una luce di speranza per una politica più inclusiva e orientata al benessere dei cittadini.

L’elezione di Angelo Chiorazzo come consigliere regionale segna un momento storico per Senise e per l’intera Basilicata, rappresentando una nuova speranza e un nuovo inizio per una politica più vicina ai cittadini e alle loro esigenze.