Voto in Basilicata: alle ore 19 l’affluenza al 27,56%

E’al 27,56 per cento l’affluenza ai seggi in Basilicata per le elezioni regionali: nel 2019 – quando però si votava solo la domenica – alla stessa ora era al 39,73 per cento.

In provincia di Potenza, l’affluenza è stata del 26,88 per cento (39,24 nel 2019), in quella di Matera del 29,11 (rispetto al 40,82 della passata elezione regionale).

A Potenza, sono andati a votare il 38,72 per cento degli aventi diritto (erano il 53,89 cinque anni fa); a Matera il 30,79 (contro il 44,39 per cento del 2029).

ANSA