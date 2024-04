Vescovi lucani in ‘Visita ad Limina’, il 26 incontro col Papa

I vescovi delle sei diocesi della Basilicata saranno in “Visita ad Limina” dal 22 al 26 aprile, giorno quest’ultimo nel quale è previsto l’incontro con Papa Francesco.

Lo ha annunciato l’ufficio comunicazioni della Conferenza episcopale lucana, spiegando che la visita, oltre all’incontro col Papa, avrà altri due “momenti principali: il pellegrinaggio presso i sepolcri dei Santi Apostoli Pietro e Paolo e i vari incontri con i responsabili dei dicasteri della Curia romana”.

In particolare, i vescovi lucani “incontreranno i responsabili della Segretaria generale per il Sinodo, del Dicastero per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica, del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, del Dicastero per la Comunicazione, del Dicastero per i Vescovi, del Dicastero per la Dottrina della Fede, della Segreteria di Stato e Sezione Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, del Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, del Dicastero per il Servizio dello Sviluppo Umano Integrale, del Dicastero per l’Evangelizzazione, prima Sezione (questioni fondamentali dell’evangelizzazione nel mondo), del Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, del Dicastero per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti e del Dicastero per il Clero”.