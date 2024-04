Santangelo BCC: “Violazioni della privacy per richiedere il voto, centrodestra ha superato ogni limite”

“La paura di perdere le elezioni e potere” tuona il presidente di Basilicata Casa Comune Fausto Santangelo “sta portando Bardi e i suoi superare ogni limite”.

“Messaggi con richieste di voto sono arrivati a nome di un noto centro sanitario di Potenza, con l’invito a votare il titolare candidato con Bardi e Pittella a chi aveva lasciato il suo recapito per prestazioni sanitarie.

Persone che, è il caso di precisarlo, si erano rivolte a una struttura privata per esigenze che le strutture pubbliche non erano in grado di soddisfare e che hanno rilasciato dati coperti da una privacy, quella che riguarda la sanità, provvede tutele altissime, ora violate per la richiesta di un voto.

Ugualmente scandalosa è l’analoga richiesta arrivata da un noto medico del lavoro, sempre di Potenza, che senza vergogna si presenta come medico competente della sua azienda per avanzare la richiesta di voto per sé e per Bardi con tanto di fac simile.

Un messaggio ricevuto da chi non ha nemmeno recapito di questo medico, ma è inserito nei suoi schedari per questioni lavorative.

Ringraziamo i cittadini e le cittadine lucani che già ci sono ribellati a questi abusi illegali ed eticamente disonorevoli.

A loro chiediamo di continuare a inviarci segnalazioni di violazioni e gireremo puntualmente alla stampa.

E al popolo della nostra regione chiediamo di rispondere all’arroganza del potere con la libertà del voto democratico domenica 21 e lunedì 22 Aprile.”