Emigrazione / immigrazione : protocollo a Palazzo Italia

Un Protocollo di intesa è stato siglato tra Palazzo Italia assistito dal team Avv. Viorel Tecaro , Associati Glinni e , Rana Kashif (Pakistan) , Toni Singh (India). Come avviene in Italia e in tutta Europa anche in Romania sono sempre più numerosi gli immigrati pakistani ed indiani.

Per Giovanni Baldantoni presidente di Palazzo Italia il lavoro e la dignità sono patrimonio e valori da difendere e sostenere per favorire l’integrazione. Risorse umane dal Mondo, qualificate, a Palazzo Italia per dare il contributo al progresso del Paese e consentire agli immigrati di costruire il futuro delle proprie famiglie.

La richiesta di manodopera, specie di alcune figure professionali – sottolinea – è un problema mondiale che va affrontato con la disponibilità di immigrati extracomunitari ai quali garantire giuste condizioni di lavoro. Per Palazzo Italia è anche questa una missione da svolgere.