Elezioni regionali Basilicata 2024, Amendola (PD): “Bardi presidente di serie D

“Bardi ripete dal primo giorno sempre le stesse cose. Si vede che è in grande difficoltà. Gli piacciono queste metafore calcistiche. E allora lo accontentiamo.

Non è un Presidente di serie B, ma di serie D a essere buoni. Una iattura per i lucani e la Basilicata. In 5 anni ha distrutto la sanità lucana, dove un lucano su tre va fuori regione per esami ordinari.

Sta lasciando un buco di bilancio pauroso, che vuol dire un passo dal commissariamento della sanità lucana.

E in più ha svenduto il futuro della Basilicata per accontentare Meloni e Lega con l’autonomia differenziata. Bardi, lascia stare le metafore calcistiche, perché se parlassimo di calcio saresti stato rimosso da tempo, per evidenti incapacità gestionali e amministrative.

Le chiacchiere stanno a zero”. Cosi il deputato Enzo Amendola (PD) in risposta all’attuale presidente e candidato del centrodestra Vito Bardi, a margine dell’incontro presso l’ospedale di Matera a sostegno di Piero Marrese.