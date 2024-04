Decaro a Potenza abbraccia la Schlein ed annuncia : mi candido alle Europee

Forte abbraccio a Potenza tra la leader del Pd, Elly Schlein, e il sindaco uscente di Bari, Antonio Decaro.

I due si sono incontrati a margine di un’iniziativa elettorale per le Regionali del 21 e 22 aprile a sostegno del candidato governatore del centrosinistra, il dem Piero Marrese.

“Abbiamo due candidati del centrosinistra e faremo le primarie in realtà nel primo turno. Le Europee? Si mi candido“, così il sindaco di Bari, Antonio Decaro, parlando con i giornalisti sulla situazione per le comunali del capoluogo pugliese dell’8 e 9 giugno.

A Bari i candidati Michele Laforgia (M5S) e Vito Leccese (Pd) «hanno fatto un accordo, per fortuna: un patto – ha evidenziato Decaro – di non belligeranza e un accordo per fare una campagna elettorale insieme per il ballottaggio. Io – ha aggiunto il sindaco uscente – avrei preferito una scelta unitaria, ci ho provato a lavorarci per sei mesi, ma la situazione non ce l’ha permesso.

Però l’accordo che hanno fatto ieri ci permette di fare una campagna elettorale divisi ma per arrivare uniti poi a continuare a governare la città di Bari».