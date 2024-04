Meloni al Vinitaly: ‘Giornate complesse, sforzo per essere qui, ci tenevo’

La presidente del consiglio Giorgia Meloni è a Verona per una visita al salone Vinitaly.

Accolta all’entrata della fiera dai ministri Lollobrigida, Valditara e Santanchè, dal Presidente del Veneto Luca Zaia e dal sindaco di Verona Damiano Tommasi, Meloni è entrata senza fare dichiarazioni nel quartiere fieristico scaligero.

Il programma della visita di Meloni prevede un incontro nell’auditorium della fiera con gli studenti degli istituti agrari, quindi un giro per i padiglioni del Vinitaly, a partire da quelli del Masaf e della Regione Veneto.

“Sono giornate un po’ complesse ma ci ho tenuto particolarmente a essere qui oggi facendo uno sforzo significativo in queste curiose giornate per diverse ragioni”, ha detto la presidente del Consiglio.

La premier ha spiegato di essere andata “per ribadire ancora una volta il valore e la centralità che questo governo attribuisce al mondo dell’agricoltura, “alla possibilità per i nostri agricoltori di continuare a produrre eccellenze vedendo riconosciuto il giusto prezzo”.

“Oggi è la prima giornata nazionale del made in Italy – ha aggiunto Meloni, che questo governo ha voluto per sostenere il valore che ha per la nostra economia” e perché la qualità dei nostri prodotti sono un pezzo fondamentale di come l’Italia è vista all’estero”.

