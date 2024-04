Aree interne Napoli: Attrarre lavoratori digitali e realizzare spazi coworking in edifici pubblici

Per sostenere lo sviluppo economico e sociale delle aree interne, cogliamo le opportunità offerte dal progetto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy “Lavora nel mondo, vivi in Italia”, finalizzato all’attrazione di lavoratori nomadi digitali per ripopolare i borghi italiani.

Infatti, in attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne (SNAI), il PNRR destina 1 miliardo di euro alla tutela e al rilancio dei borghi, per attuare una convergenza di interessi tra istituzioni locali – impegnate a combattere lo spopolamento – società civile organizzata – interessata al miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori – e imprese – orientate alla ricerca di figure professionali specifiche e nella riduzione dei costi operativi.

Al Sud, in particolare in Basilicata, dobbiamo sicuramente incentivare il diffondersi di spazi di lavoro multifunzione (coworking) delle aree interne, utilizzando anche immobili di proprietà pubblica.

E' quanto dichiara Michele Napoli, consigliere del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, per le iniziative legate allo sviluppo del Mezzogiorno.