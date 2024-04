Controlli Carabinieri Provincia di Potenza nel week-end

I Carabinieri del Comando Provinciale di Potenza proseguono nella loro campagna di controlli del territorio con la proiezione di ulteriori forze in campo rispetto a quelle che già normalmente vigilano sulla sicurezza dei cittadini.

In particolare, nel weekend ancora in corso, la Compagnia Carabinieri di Potenza ha predisposto un servizio straordinario di prevenzione e repressione dei reati, con particolare riferimento a quelli in materia di circolazione stradale ed in ambito predatorio, mettendo in campo un cospicuo numero di militari e mezzi a salvaguardia degli utenti della strada che, complice il clima mite, si sono riversati in gran numero sulla rete viaria.

Controllati tra Potenza, Avigliano, Ruoti e Pignola centinaia di veicoli con relativi conducenti e passeggeri, esercizi pubblici e obiettivi sensibili all’interno e fuori dai centri abitati. Non sono mancate le sanzioni per le violazioni al codice della strada ed i controlli con etilometro.

Le ispezioni, personali e veicolari, hanno permesso di rinvenire circa 9 grammi di hashish ed uno “spinello” già confezionato con la medesima sostanza, portando alla segnalazione di tre cittadini stranieri e sei italiani alla Prefettura di Potenza.

Sorpreso alla guida con un tasso alcolemico superiore a quello consentito dalla Legge un giovanissimo della provincia, al quale è stata ritirata la patente di guida.

Per lui il weekend si è prematuramente concluso con un deferimento in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria potentina che ne vaglierà la posizione.

Servizi come questo, riferiscono dal Comando Provinciale Carabinieri di Potenza, saranno eseguiti senza soluzione di continuità in quanto strumenti preventivi indispensabili per soddisfare la sempre crescente richiesta di sicurezza da parte dei cittadini.