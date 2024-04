Comizio di Angelo Chiorazzo a Senise bagno di folla

Grazie Senise. Non ci sono parole per descrivere l’emozione e la gratitudine che ho provato nel tornare a casa, nella città che mi ha dato i natali e che continua a essere la mia fonte di ispirazione e di orgoglio.

Quello di oggi è stato un momento davvero speciale per me, un’occasione per rivedere volti familiari, per abbracciare amici di vecchia data e per incontrare nuove persone desiderose di condividere le proprie idee e le proprie speranze per il futuro di Senise e della Basilicata.

La vostra accoglienza calorosa e sincera mi ha commosso profondamente e mi ha confermato quanto sia forte il legame che mi unisce a questa comunità straordinaria. Sentire il vostro sostegno e il vostro affetto mi dà la forza e la determinazione necessarie per continuare a lottare per i nostri valori e per le nostre aspirazioni comuni.

Vi ringrazio di cuore per avermi aperto i vostri cuori, per avermi ascoltato con attenzione e per aver condiviso con me le vostre idee. Porterò con me ogni vostro pensiero, ogni vostra preoccupazione e ogni vostra proposta nel mio impegno quotidiano.

Grazie per questo meraviglioso incontro. Sono orgoglioso di essere nato qui e di avere la possibilità, se voi lo vorrete, di poter lavorare per un futuro prospero per la nostra amata comunità e per tutta la Basilicata.

Angelo Chiorazzo