Roma Europa Festival, il 06 settembre omaggio a Ryūichi Sakamoto

L’omaggio al maestro Ryūichi Sakamoto il 6 settembre a Roma con un grande concerto all’aperto.

Il Romaeuropa Festival, prima ancora di presentare il programma della trentanovesima edizione in programma dal 4 settembre al 17 novembre, annuncia Music for film, primo appuntamento di uno speciale percorso dedicato al grande compositore giapponese morto il 28 marzo 2023 a Tokyo, che è stato tra le più prestigiose presenze nella storia del REF.

Nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, la Brussels Philharmonic diretta da Dirk Brossé eseguirà le sue più celebri composizioni per il cinema.

“Con lo sguardo sempre rivolto al futuro, sempre pronto ad attraversare generi musicali e discipline, Ryūichi Sakamoto ha segnato in maniera indelebile una parte della storia di Romaeuropa – dice una nota del Festival diretto da Fabrizio Grifasi -.

Dal 2004 fino al 2019 la sua presenza al Festival ha assunto le più disparate forme, dal dialogo con Fennesz nel 2004 a quello con l’artista visivo Shiro Takatani per la mostra Digitalife, fino all’ultimo indimenticabile concerto con Alva Noto che ha chiuso l’edizione del 2019”.

Pioniere della musica elettronica, compositore e pianista, Sakamoto firmò la sua prima colonna sonora nel 1983 per Furyo, del regista Nagisa Oshima per Furyo. Ha poi lavorato con alcuni tra i registi più importanti registi, da Bernardo Bertolucci (L’ultimo imperatore, Il tè nel deserto, Piccolo Buddha), a Brian De Palma (Omicidio in diretta – Snake Eyes, Femme Fatale), Pedro Almadovar (Tacchi a Spillo) e più recentemente Alejandro González Iñárritu (Babel, The Revenant).

Pubblicata nel 2022 grazie alla collaborazione tra il Ghent Film Festival e l’etichetta Evolution Music, Music For Film rappresenta la prima panoramica del corpus di colonne sonore approvata dallo stesso Sakamoto e vede protagonista la Brussels Philharmonic, fondata nel 1935, con la direzione di Dirk Brossé compositore, direttore d’orchestra e direttore musicale del festival di Ghent.

