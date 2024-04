Risoluzione vertenza CALLMAT Matera

Grazie al tempestivo intervento dell’Assessore Regionale allo Sviluppo Economico e delle politiche del Lavoro Michele Casino ed al tavolo ministeriale – che ha portato la Tim e Callmat di Matera ad una intesa sui livelli di commesse – gli oltre 400 dipendenti dell’azienda materana non andranno in cassa integrazione. La segreteria cittadina di Forza Italia Matera ringrazia tutte le sigle sindacali per la collaborazione.

Un plauso va anche al Comune di Matera e alla Provincia di Matera per il gioco di squadra che dimostra ancora una volta che, rispetto a certe tematiche, bisogna mettere da parte bandiere ed appartenenze politiche nel solo interesse della nostra comunità.

Certo sarebbe sempre meglio evitare strumentalizzazioni e medaglie, soprattutto quando parliamo di posti di lavoro, ma si sa che, in campagna elettorale, il confine è sempre labile.

Forza Italia Matera

Il Segretario Cittadino

Damiano Laterza