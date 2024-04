Indebita percezione di contributi comunitari in provincia di Potenza, Operazione Carabinieri Forestali

I carabinieri forestali di potenza, nelle more degli accertamenti penali, condotti dalla procura della repubblica di potenza, hanno notificato quattro sanzioni amministrative a due imprenditori agricoli del potentino per indebita percezione di contributi comunitari provenienti dai fondi di sostegno al comparto agricolo Feaga e fondo Fears, per un importo totale di circa 32 mila euro.

Nell’ambito di una vasta attività di indagine finalizzata al contrasto dell’illecita riscossione di fondi comunitari dell’Unione Europea erogati a sostegno del Comparto Agricolo condotta dai Militari del Nucleo Investigativo di Polizia Ambientale Agroalimentare e Forestale di Potenza, unitamente al Nucleo CC Forestale di Sasso di Castalda, è emerso che i titolari di due aziende agricole operanti nei Comuni di Anzi e Brienza, al fine di procurarsi un ingiusto profitto, hanno dichiarato falsamente al Centro di Assistenza Agricola (CAA), ufficio presso il quale vengono formalizzate le domande di aiuto, di essere i legittimi proprietari dei terreni agricoli ormai rientrati nella disponibilità della parte venditrice Ente ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare, a seguito di risoluzione contrattuale per mancati pagamenti.

In questo modo, entrambi gli imprenditori agricoli hanno percepito indebitamente una somma di circa 32 mila euro da parte dell’A.G.E.A. per le campagne agricole relative agli anni 2019, 2020 e 2021, con conseguente danno economico alla Unione Europea.