Cupparo (Fi): un fondo annuale per Potenza in una strategia di sviluppo di tutta la regione

Per il rilancio delle funzioni strategiche della città capoluogo va previsto un fondo finanziario specifico annuale finalizzato a migliorare i servizi che sono rivolti all’intera utenza regionale che quotidianamente dai nostri comuni raggiunge la città”.

Lo ha detto Francesco Cupparo (Fi),già assessore regionale, inaugurando ieri a Potenza il Comitato elettorale, punto di incontro e di confronto con gli abitanti della città e dei comuni dell’hinterland.

All’incontro ha preso parte il coordinatore provinciale di Fi Vincenzo Taddei che ha sottolineato l’impegno e il lavoro di Cupparo prima da assessore alle Attività Produttive e successivamente da assessore alle Politiche Agricole con una visione di insieme e di sviluppo del territorio regionale.

Cupparo spiegando lo slogan – “Ricominciamo” – scelto per questa campagna elettorale ha detto: “Intendo continuare il lavoro interrotto e insieme alle comunità locali, le amministrazioni comunali, le forze sociali e imprenditoriali, contribuire a costruire le opportunità del presente e del futuro, con una visione alla Basilicata dei prossimi cinque anni.

Con la passione e l’attaccamento, prima di tutto per il territorio, che credo di aver dimostrato in tutti questi anni, vorrei proseguire l’impegno per me, prima di tutto, di servizio alle comunità e dare il mio contributo per la soluzione dei problemi maggiori.

Ci attendono anni di lavoro per programmare, facendo tesoro delle risorse disponibili e di quelle che lo saranno a breve, le condizioni più efficaci di benessere sociale perché nessuno sia lasciato da solo, di nuovo lavoro, sviluppo delle nostre popolazioni, con priorità ad affrontare lo spopolamento, la fuga dei giovani, il superamento del disagio sociale di tante famiglie”.