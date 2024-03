Ghostbusters: Minaccia Glaciale, ritorno alle origini dall’11 Aprile al Cinema

Nel segno di “il mondo finirà con il ghiaccio” arriva in sala dall’11 aprile, distribuito da Eagle Pictures, Ghostbusters: Minaccia Glaciale diretto da Gil Kenan, in cui vecchio e nuovo si sposano come se non fossero passati quarant’anni.

Insomma il franchise mostra ancora una volta tutta la sua vitalità con la storia della famiglia Spengler che torna dove tutto è iniziato, ovvero la caserma dei pompieri di New York City, per collaborare con i Ghostbusters doc, che nel frattempo hanno sviluppato un laboratorio di ricerca top-secret per portare i fantasmi che abbattono al livello successivo.

Ma la scoperta di un antico manufatto, una sfera di rame piena di inquietanti simboli, scatena un esercito di fantasmi con a capo un super fantasma, Garraka, un dio cornuto che può raffreddare le persone fino all’osso con il potere della paura stessa.

Questo film arriva dopo il revival Ghostbusters: Legacy del 2021 che aveva ripreso le fila dei due film originali usciti negli anni Ottanta.

Questa volta troviamo Callie (Carrie Coon), la figlia del defunto Egon Spengler, che insieme ai figli Trevor (Finn Wolfhard, il Mike di Stranger Things) e Phoebe (Mckenna Grace) e allo strambo professore Gary Grooberson (Paul Rudd) pensa bene di ricontattare i vecchi colleghi del padre, Peter Venkman (Bill Murray), Ray Stantz (Dan Aykroyd) e Winston Zeddemore (Ernie Hudson).

Per fortuna che dalla loro parte c’è Nadeem (Kumail Nanjiani) che si rivela essere quel ‘mastro di fuoco’, l’unico capace di combattere il super fantasma dalle lunghe corna.

Raccogliere il testimone di un film di Ghostbusters è una responsabilità che il regista Gil Kenan non prende alla leggera. “Ghostbusters stabilisce un livello molto alto – dice -.

Ogni film della serie arrivato prima ha sempre momenti cinematografici indelebili. Abbiamo insomma tutti puntato in alto per creare un film degno del logo Ghostbusters con il giusto spirito d’improvvisazione, scioltezza, senso del gioco e della vita davanti alla telecamera.

Quasi a voler catturare l’illuminazione in una bottiglia tanto da poter dire: è un Ghostbusters”.

E che sia un’operazione riuscita per la felicità dei milioni di fan in tutto il mondo lo dimostrano gli incassi. Negli Stati Uniti a guidare la top ten è appunto Ghostbusters: Minaccia Glaciale, con 45.2 milioni di dollari (il dato è aggiornato a quattro giorni fa).

Si tratta del secondo miglior esordio del franchise e comunque superiore ai 44 milioni di dollari raccolti da Ghostbusters: Legacy nell’autunno del 2021.

Sul fronte internazionale Ghostbusters: Minaccia Glaciale avrà una distribuzione progressiva, finora è uscito in venticinque territori incassando 16.4 milioni di dollari, il 15% in più del predecessore. Il film è costato intorno ai 100 milioni di dollari.

ANSA