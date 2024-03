Depeche Mode in concerto al Mediolanum Forum 30 Marzo

Doppio appuntamento a Milano con il concerto dei Depeche Mode, che arrivano al Mediolanum Forum di Assago, nell’ambito del Memento Mori Tour, giovedì 28 e sabato 30 marzo.

I Depeche Mode era già stati a Milano la scorsa estate (il 14 luglio 2023 a San Siro) e ora tornano per portare al pubblico milanese i brani che hanno letteralmente fatto la storia della musica e le nuove canzoni del disco Memento Mori.

L’album dal titolo emblematico è uscito a marzo 2023, a poco meno di un danno dalla morte prematura di Andy Fletcher, storico bassista e tastierista dei Depeche Mode, ed è stato accolto da fan, critici e artisti in modo ancora più intenso e con più profonda ispirazione.

Dave Gahan e Martin Gore con all’atttivo una carriera ultraquarantennale, con più di 100 milioni di dischi venduti si apprestano ora ad incantare il Forum con brani che vanno dai grandi classici Walking in my shoes e Personal Jesus a nuovi singoli come Memento Mori e Ghost Again.

Se cercate biglietti per i Depeche Mode, sono ancora in vendita online per la data del 28 con prezzi che vanno dagli 80 (terzo settore, visibilità limitata) ai 103/109 euro del parterre, primo e secondo settore. Sold out, invece, i biglietti per la data di sabato 30 marzo.

Per quanto riguarda gli orari, il concerto è previsto alle ore 20.45, l’apertura cancelli avverrà presumibilmente qualche ora prima.Ricordiamo che ad aprire i concerti sarà la band dei Deeper.