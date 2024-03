Via Crucis Colosseo, meditazioni per la prima volta del Papa

E’ stato Papa Francesco in persona a preparare le meditazioni per la Via Crucis che si terrà venerdì 29 marzo al Colosseo.

E’ la prima volta che la preparazione non vede il coinvolgimento di persone o gruppi, come accaduto negli anni precedenti.

Lo scorso anno le meditazioni erano state preparate in Vaticano, mettendo insieme però le testimonianze e i discorsi del Papa raccolti durante i viaggi apostolici.

Negli anni passati c’erano state invece persone e gruppi che avevano scritto i testi incentrati su vari temi, dai migranti alla famiglia, dal lavoro alla vita nelle carceri.

“Quest’anno sarà una Via Crucis molto meditativa”, spiega la sala stampa vaticana riferendo che il tema scelto è: “In preghiera con Gesù sulla via della Croce”.

I testi, che verranno resi noti venerdì, “sono molto incentrati su Gesù e su quello che vive in quel momento, e da lì ci si allarga al mondo della sofferenza”, spiega ancora la sala stampa.

Una Via Crucis dunque di orazione nell’anno che Papa Francesco ha voluto dedicare proprio alla preghiera in preparazione del Giubileo 2025.

ANSA