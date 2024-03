Studio legale Glinni & Associati tra i migliori studi legali dell’anno 2024 – classifica Sole 24 Ore – società Statista

Per il terzo anno consecutivo lo Studio legale Glinni& Associati è stato inserito nella classifica “migliori studi legali ” curata da Il Sole 24 Ore e dalla società di rilevazione Statista.

La ricerca fa emergere le eccellenze del panorama legale del nostro Paese, sia a livello regionale sia per aree di attività e si basa sulle segnalazioni a livello nazionale degli operatori del mercato legale: clienti, giuristi d’impresa ed avvocati.

Sono 15 i settori oggetto di indagine, che riflettono altrettante specializzazioni all’interno della consulenza legale, d’affari e non. Tra questi: amministrativo e appalti; bancario e finanziario; contenzioso e arbitrato; famiglia e successioni; lavoro e welfare; l assicurazioni e risarcimento danni; tributario.

Lo studio legale Glinni & Associati opera da oltre 20 anni su tutto il territorio nazionale con due sedi operative a Potenza e Roma, oltre altre sedi in tutto il territorio nazionale fra le quali la sede di Acerenza , dove l’ avv. Glinni è nato e dove lo stesso ha iniziato a svolgere l’ attività legale.

Ancora oggi , nonostante gli interessi nazionali dello studio associato, l’ Avvocato è presente ad Acerenza almeno un paio di volte al mese per incontrare concittadini e clienti del paese e del comprensorio Alto Bradano .

Lo Studio Legale Glinni & Associati è un team di avvocati dedicati e appassionati che fornisce servizi legali completi e affidabili ai clienti.

La nostra missione – sottolinea l’avv. Glinni – è proteggere i diritti e gli interessi dei nostri clienti, offrendo consulenza legale personalizzata e rappresentanza competente in tutte le fasi del processo legale. Siamo guidati da un approccio etico e professionale, ponendo sempre al centro le esigenze e le priorità dei nostri clienti.

Siamo orgogliosi di offrire soluzioni legali creative e strategie innovative per risolvere anche le questioni più complesse.

Il nostro team altamente qualificato e le nostre risorse legali all’avanguardia ci consentono di affrontare una vasta gamma di casi, dal diritto civile e commerciale al diritto penale, familiare, immobiliare e altro ancora.

Oggi il nostro studio – aggiunge – si presenta come uno studio Boutique, nel quale l’attenzione verso il singolo cliente è completa e costante. Vincente è la politica del lavoro in team degli associati che consente, attraverso un confronto continuo e lavoro sinergico tra gli stessi, di dare una risposta adeguata e risolutiva ad ogni singola controversia.

L’avv. Carlo ringrazia per tutti gli attestati di stima ricevuti, che hanno reso possibile il risultato. Particolare ringraziamento devo rivolgere infine alle Associate avv.Rossella Foggetta ,Rosa Pietrafesa e Patrizia Mazzoli ,oltre che al lavoro svolto dalla Segreteria dello studio senza i quali un risultato così importante non si sarebbe potuto raggiungere.

Essere inseriti per tre anni di seguito in una classifica così prestigiosa e’ davvero motivo d’orgoglio ,continua l’avv. Glinni ,la Basilicata e una regione davvero difficile dove operare e vedere il nome del proprio studio accanto a quello di studi top e davvero gratificante e ci spinge dare per la nostra professione sempre il massimo impegno .