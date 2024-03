Regionali Basilicata 2024 , Marrese: “confronto pubblico con Bardi”

Meglio tardi che Bardi. Con questo slogan il candidato presidente del centrosinistra, Piero Marrese, ha risposto nel corso della conferenza stampa di presentazione della coalizione che lo sostiene ad una domanda sul percorso complesso che ha portato alla sua candidatura.

Un modo per sdrammatizzare e lanciare il guanto di sfida a quella che Marrese ha definito “un’alleanza anomala, con partiti e persone, come Marcello Pittella, che fino all’altro ieri non lesinavano critiche all’operato della giunta Bardi e oggi, come se nulla fosse, sono alleati con la destra. Anche per questo gli elettori lucani li puniranno”.