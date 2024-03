Ramin Bahrami, ‘solo la cultura salverà il mondo malato’

“Grazie solamente alla cultura saremo in grado di capirci e salvare il nostro mondo malato”.

Lo ha detto il pianista Ramin Bahrami che la sera di Pasqua a Pontedilegno terrà un concerto benefico il cui ricavato sarà interamente devoluto al sostegno degli orfani dell’Ucraina, tramite l’organizzazione Orphans Care Center della Chiesa greco-cattolica di Leopoli.

“Il programma che viene affrontato abbraccia praticamente tre secoli di grande musica dei giganti della classica come Bach, Mozart, Chopin, Rachmaninov, Bartok per fare ritorno a Bach – ha aggiunto Bahrami, di origini iraniane ma ora residente in Germania, dopo un lungo periodo trascorso in Italia -.

E vorrebbe costruire un ponte per unire i popoli del mondo con le loro sofferenze, egoismi e tormenti e far rinascere in loro i sentimenti più puri di bellezza e fratellanza all’ insegna del bello e la cultura”.

Il concerto, organizzato da Pontedilegno-Mirella Cultura, è il primo appuntamento del 2024 dell’associazione no-profit, che poi allestirà, in estate nella località dell’Alta Valle Camonica, la rassegna ‘Una montagna di cultura… la cultura in montagna’, giunta alla decima edizione e di cui fa parte anche il premio nazionale di poesia edita Ponte di legno Poesia, quindicesima edizione.

ANSA