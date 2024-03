Interventi sulla Potenza – Melfi: entro l’estate l’inaugurazione della corsia supplementare

Alla fine della prossima estate il primo completamento, entro l’anno il secondo ed entro l’estate del 2025 il terzo: è il calendario delle ultimazioni degli interventi di ampliamento della strada statale 658 Potenza-Melfi, diffuso dall’Anas al termine di una visita ai cantieri con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini.

Entro l’estate sarà completata la corsia supplementare in direzione di Melfi nel comune di Pietragalla; poi toccherà al secondo tratto nel comune di Avigliano (entro fine 2024) e il terzo (a Filiano), entro l’estate del 2025. Finora l’Anas ha investito nei tre stralci dei lavori oltre 110 milioni di euro e ha sottolineato che “durante le attività lavorative lungo tutti i tratti stradali resta comunque garantito il transito a doppio senso di circolazione”.

Inoltre, nell’ambito del nuovo contratto di programma tra Ministero e Anas 2021-2025, sono state inserite in una stralcio “tre nuove tratte” nei territori di Potenza, Barile e Filiano: ora si trovano nella fase di progettazione definitiva e richiederanno “un investimento complessivo di 64 milioni di euro”.

La Potenza-Melfi è impostante sia per il collegamento del Vulture-Melfese con il capoluogo regionale sia anche per il raccordo con la Basentana verso sud e l’autostrada Napoli-Canosa verso nord: la realizzazione di corsie aggiuntive per i veicoli lenti e l’allargamento della sede stradale permetterà l’aumento degli “standard di sicurezza e percorribilità dell’intera strada, agevolando il traffico dei veicoli pesanti senza penalizzare quelli dei veicoli leggeri”.