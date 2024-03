Bruce Springsteen diventa membro della Ivors Academy

Bruce Springsteen riceverà la più importante e prestigiosa onorificenza per i cantautori, The Ivors with Amazon Music, che si terrà a Londra presso la Grosvenor House giovedì 23 maggio 2024.

L’Ivors Academy ha rivelato ieri che Bruce Springsteen è l’ultimo cantautore ad essere diventato membro dell’Accademia, la più alta onorificenza che conferisce l’organizzazione.

Gli Ivors sono uno dei momenti più amati e rispettati nella musica.

Consegnati dal 1956 ai cantautori e compositori per i loro successi creativi, ogni vincitore riceve un premio Ivor Novello e si unisce a una lista di grandi artisti che include Adele, Stormzy, Cathy Dennis, Sting, Annie Lennox, Amy Winehouse, Dave, Paul McCartney, John Lennon e Joan Armatrading.

La Ivors Academy è l’associazione professionale indipendente del Regno Unito per chi crea musica.

ANSA