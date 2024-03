Potenza, sospeso il consiglio comunale di Senise

In seguito alla cessazione dalla carica per dimissioni contestuali della metà più uno dei consiglieri assegnati, il prefetto di Potenza Michele Campanaro con proprio decreto oggi, in attesa del decreto presidenziale di scioglimento, ha sospeso il consiglio comunale di Senise, nominando commissario prefettizio il viceprefetto in quiescenza Alberico Gentile.

Al commissario prefettizio sono stati conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, al sindaco ed alla giunta.