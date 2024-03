Aumento dei servizi di Itabus in Basilicata

Aumentano i servizi Itabus in Basilicata: Potenza connessa anche con Roma e con le principali città del centro-nord Italia.

Raddoppiati, da 4 a 8 al giorno, i collegamenti sulla Potenza-Napoli: nuove partenze da Potenza alle 11:45 (arrivo a Napoli alle 13:40) ed alle 18:45 (arrivo a Napoli alle 20:40) che completano l’offertain aggiunta alle partenze delle 08:25 (arrivo a Napoli alle 10:10) e delle 16:45 (arrivo a Napoli alle 18:40.

Da Napoli invece oltre alle partenze delle 07:30 e delle 15:55, un bus partirà alle 10:20 per raggiungere Potenza alle 12:20 ed un altro partirà alle 18:15 con arrivo in Basilicata alle 20:15.

4 nuovi servizi giornalieri collegano, inoltre,Potenza con Roma, Firenze, Bologna, Milano eBergamo.

Un bus in partenza da Potenza alle 11:45 raggiungerà la Capitale alle 16:25 e Milano alle 23:45; un altro nuovo collegamento partirà alle 18:45 da Potenza per essere alle 23:25 a Roma ed alle 7:25 a Milano.

Per raggiungere Potenza, invece, si potrà partire da Milano alle 8 (da Roma alle 15:30) ed essere in Basilicata alle 20:15, oppure aggiunto un bus con corsa notturna in partenza alle 23:30 da Milano (7:35 da Roma) che arriverà alle 12:20 a Potenza.

Confermati anche i 4 viaggi giornalieri tra Matera e Napoli, che fanno tappa pure a Ferrandina.

“Sappiamo che c’è molta domanda di trasporto in Basilicata. Potenza e Matera sono mete molto richieste. Stiamo cercando di rendere sempre più capillare ed efficiente il nostro servizio per collegare la regione al resto d’Italia, soprattutto con le città del centro nord” afferma Francesco Fiore, Amministratore Delegato Itabus.