Martedì 26 marzo 2024, alle ore 18, all’hotel Nazionale di Matera, è in programma un incontro con il segretario federale della Lega, Matteo Salvini per la presentazione dei candidati nelle liste del partito in Basilicata.

Salvini interverrà sui temi della campagna elettorale in vista delle elezioni regionali del 21 e 22 aprile prossimi.