Parco Nazionale del Pollino celebra giornata internazionale delle foreste

Ogni anno, il 21 marzo, il mondo si unisce per celebrare la Giornata Internazionale delle Foreste, un’occasione per riflettere sull’importanza cruciale delle foreste per il nostro pianeta e per promuovere azioni concrete per la loro conservazione e gestione sostenibile.

Quest’anno, sotto il tema “Preservare le Foreste per il Futuro”, la Giornata delle Foreste ci invita a concentrarci sull’urgenza di proteggere e ripristinare le foreste per garantire un futuro sostenibile per le generazioni a venire.

Le foreste sono uno dei più grandi tesori della Terra, essendo vitali per la biodiversità, l’equilibrio climatico, l’approvvigionamento idrico e il sostentamento di milioni di persone in tutto il mondo.

Tuttavia, sono anche sotto una minaccia senza precedenti a causa della deforestazione, dell’urbanizzazione e dei cambiamenti climatici.

In questo contesto, è fondamentale adottare azioni mirate per proteggere e gestire in modo sostenibile le nostre foreste.

Ciò include promuovere pratiche di gestione forestale responsabili, fermare la deforestazione illegale, sostenere l’agroforestazione e investire in progetti di riforestazione e ripristino degli ecosistemi forestali degradati.

In occasione della Giornata delle Foreste, nell’ambito del Progetto Com.E.Te (Comunità Educanti Territoriali), di cui l’Ente Parco Nazionale del Pollino è partner oggi, 21 Marzo 2024, Giornata Internazionale delle Foreste e degli Alberi, nei Comuni oggetto del progetto (Castelluccio

Inf., Castelluccio Sup., Rotonda, San Severino Lucano e Viggianello) è stata effettuata un’uscita ecologica, un’iniziativa di animazione ambientale dedicata ai bambini da 5 a 10 anni nelle scuole dei suddetti Comuni.

L’Ente Parco Nazionale del Pollino, nella persona del Direttore f.f. Ing. Arturo Valicenti e del Dr. Giuseppe De Vivo, con la presenza del Comando Regione Carabinieri Forestale “Basilicata” Reparto P.N. Pollino e dell’Amministrazione Comunale di Rotonda, ha partecipato alla

manifestazione celebrativa che si è svolta presso l’Istituto Comprensivo “Don Bosco” di Rotonda.