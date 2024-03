Elezioni in Basilicata, Pittella (Azione): un leader politico è essenziale, e Lacerenza non lo è

Nelle elezioni regionali in Basilicata, secondo Marcello Pittella (Azione), un leader politico è fondamentale e Lacerenza non lo è. Pur riconoscendo il rispetto e le competenze chirurgiche di Lacerenza, Pittella ritiene che manchi delle qualità politiche necessarie in questo contesto. Pittella suggerisce che il centrosinistra dovrebbe presentare un leader di spessore, non attualmente considerato a causa di varie opposizioni interne. Sottolinea che la situazione all’interno del centrosinistra non è ottimale e che, sebbene Lacerenza non sia stato escluso, potrebbe non essere la scelta ideale per molti. Si auspica un candidato con un tocco distintivo. Il nome di Lacerenza non è stato escluso ma molti ritengono che manchi di una forte inclinazione politica. In Basilicata, si cerca un candidato con un qualcosa in più. Il Pd regionale non esclude Azione, mentre sulla Schlein non si hanno certezze. Pittella menziona che Conte sembra aver lanciato un’offerta pubblica di acquisto sulla Schlein, ma il Pd regionale desidera ampliare le prospettive. Angelo Chiorazzo, un imprenditore di valore, potrebbe rientrare nel quadro politico ed elettorale. Anche se Chiorazzo potrebbe essere una scelta per loro, sembra che il Pd, soprattutto a livello nazionale (sotto Giuseppe Conte), non sia d’accordo, ha spiegato Pittella.