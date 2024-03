Zes unica: Bennardi e Marrese scrivono a Ministro Fitto

Per sollecitare l’istituzione di un “tavolo tematico di confronto su zona franca energetica e sviluppo territoriale in Basilicata”, il sindaco di Matera e il presidente della Provincia, Domenico Bennardi e Piero Marrese, hanno scritto una lettera al ministro per il Sud, Raffaele Fitto, e per conoscenza ai parlamentari lucani.

“La realizzazione della Zes unica per il Mezzogiorno e del correlato Piano di sviluppo strategico triennale si configura come un elemento chiave – hanno scritto Bennardi e Marrese – per proiettare le nostre regioni del sud Italia verso un orizzonte di crescita e sviluppo che veda il Meridione giocare un ruolo di primo piano, nello scenario economico nazionale ed europeo.

Affinché questo avvenga, occorre necessariamente valorizzare al meglio le risorse e le caratteristiche peculiari delle singole regioni.

In tale ottica, partendo dal dato peculiare che la Basilicata presenta una specificità singolare, dovuta alla presenza nel sottosuolo del più ampio giacimento di petrolio d’Europa, la quasi totalità dei Comuni lucani (115 su 131) ha già provveduto a deliberare all’unanimità, affinché si pongano in essere tutte le misure necessarie atte a ottenere il riconoscimento di Zona a fiscalità differenziata sui prodotti energetici compravenduti nel suolo regionale”.

