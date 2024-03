Nba: LeBron non basta ai Lakers, Golden State ferma i Bucks

Ai Lakers non bastano i 31 punti di LeBron James per evitare la sconfitta 130-120 in casa di Sacramento.

Mattatore del match Nba De Aaron Fox, autore di 44 punti che spingono i Kings alla vittoria: Sacramento sale al settimo posto in Western Conference, con 35 vittorie in 61 partite.

Decimo per i Lakers. Torna al successo Golden State, che dopo il ko con Boston ferma la corsa dei Bucks battendo Milwaukee 125-90.

Per gli Warriors, trascinati dai 29 punti di Steph Curry, è la vittoria numero 33 in 61 partite, che vale il nono posto ad Ovest. Dopo sei vittorie frenano Antetokounmpo e compagni, che rimangono secondi ad Est.

Nelle altre partite, successo di Oklahoma, che in trasferta supera 128-120 Portland in una gara a senso unico, grazie a un Gilgeous-Alexander in serata di grazia. Vincono anche i Los Angeles Clippers a Houston: i californiani inseguono per tutta la partita ma la spuntano 122-116 con un sorpasso a tre minuti dalla fine. Ko per i Cleveland Cavaliers, sconfitti 112-101 in casa degli Atlanta Hawks, che ora sono in piena lotta per un posto ai play off.

Cade anche Philadelphia, che contro Memphis va sotto, poi rimonta ma viene di nuovo superata nel finale: il risultato è 115-109. Passerella per Jackson, autore di 30 punti. Successo per i Chicago Bulls, che passano 119-117 in casa degli Utah Jazz. De Rozan il trascinatore con 29 punti a referto.

Ennesimo tonfo per Washington alla sedicesima sconfitta consecutiva, stavolta 119-109 contro Orlando. Per i Magic bene Wagner e Banchero, con Orlando che mantiene il quarto posto ad Est con 37 vittorie in 63 sfide.

